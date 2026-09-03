Путин анонсировал запуск особого правового режима для БПЛА на Дальнем Востоке

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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