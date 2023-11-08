Южанин затеял драку после замечания пенсионерки, но получив отпор побежал писать заяву

# Чернильница Буквально в предыдущей статье мы с вами обсуждали как иностранный специалист из Средней Азии показывал свое воспитание и материл пожилых в автобусе, тем самым демонстрируя окружающим свои красивые древние традиции.
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