Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Южанин затеял драку после замечания пенсионерки, но получив отпор побежал писать заяву

Южанин затеял драку после замечания пенсионерки, но получив отпор побежал писать заяву

# Чернильница Буквально в предыдущей статье мы с вами обсуждали как иностранный специалист из Средней Азии показывал свое воспитание и материл пожилых в автобусе, тем самым демонстрируя окружающим свои красивые древние традиции.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И когда их только выгонят. Это уроды, а не люди.
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16 час.
дмитрий чагин
Шакалы чурбанские. Только толпой могут. Получат отпор - сразу, по бабьи, жаловаться бегут. Чмошники.
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15 час.
Vh
Valentina hohlova
что еще за политес. так и пишите: азербайджанин, узбек, кыргиз; дворник, каменщеукладчик, продавец на рынке. О нас бы так писали: великоросс, физик-атомщик профессор.
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10 час.

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