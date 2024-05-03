Каким получился фарфоровый пасхальный сет «Гармония. Чистота. Начало»

Фарфоровый сет «Гармония. Чистота. Начало» художницы-фарфориста Ольги Красовской и бренда Marin включает в себя восемь предметов: миниатюра «Пасхальный заяц»; мини-ваза; корзиночка для угощений; пять подвесов-подснежников.