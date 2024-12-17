Хабиб назвал условие проведения боя между Топурией и Махачевым

Член Зала славы бойцовского промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов проинформировал о том, что грузинский спортсмен Илия Тупурия, который решил перейти в другую весовую категорию ради проведения схватки с обладателем чемпионства Исламом Махачевым, поступает неправильно.
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