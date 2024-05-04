«Нужно иметь уважение». Генеральный директор Red Bull упрекнул Вольфа

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор компании Red Bull Оливер Минцлафф дал понять, что ему не нравится поведение главы команды Mercedes Тото Вольф, не скрывающего намерения увести Макса Ферстаппена у «Красных быков» «Я понимаю, что Вольф находится под огромным давлением после нескольких лет отставания его команды.