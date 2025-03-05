Трамп заявил, что покончил с произволом правительства США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации его предшественника Джо Байдена.
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