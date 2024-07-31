Екатеринбург борется за звание культурной столицы России

Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров в борьбе за звание культурной столицы России. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
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