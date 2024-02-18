В Германии захотели увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Германия собирается увеличить инвестиции в свои вооруженные силы для того, чтобы компенсировать "годы пренебрежения" в этой сфере, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус.
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