Сколько зерна закупил Китай

По данным Национального управления продовольствия и стратегических резервов Китая, в 2024 году объем закупаемого Китаем зерна достигнет около 420 млн тонн, оставаясь на уровне более 400 млн тонн в последние два года, сообщает romanian.
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