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ИА Регнум

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Путин поручил расширить социальную газификацию на сельские дома культуры

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября поручил расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры.

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