Apple официально представит iOS 19 на WWDC 2025 уже 9 июня

Apple проведет ежегодную конференцию WWDC 2025 с 9 по 13 июня. Об этом сообщается на сайте компании. Ключевая презентация состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени, где будут представлены обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS и watchOS.