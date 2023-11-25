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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СБР запустил командную систему прологов перед российскими турнирами: будут лыжные забеги на 100 м и дуэльная стрельба

Пролог – это предстартовые соревнования, которые будут организованы перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны.

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