❗️Молодежь живет слишком хорошо, поэтому может захотеть революцию — заявил актёр Дюжев, он же Космос из "Бригады" "Нынешнее поколение рожденных в комфорте, в сытое время, и именно это поколение не знает сравнения, а жизнь познается в сравнении.
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