На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении граждан, обманом завладевших автомобилем

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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