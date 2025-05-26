В Раде допускают фактический отказ от территорий, перешедших под контроль РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Красными линиями для Украины должны быть не земли, а рост потерь личного состава ВСУ — Киев де-факто должен отказаться от территорий, которые не контролирует, при этом де-юре не признавать это, заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.