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Обязательное указание на вред энергетических напитков в рекламе

Обязательное указание на вред энергетических напитков в рекламе

В России могут появиться новые требования к рекламе энергетических напитков. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с другими ведомствами предложила обязать производителей этих продуктов указывать в своих рекламных материалах информацию о возможном вреде их чрезмерного потребления.

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