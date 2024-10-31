Обязательное указание на вред энергетических напитков в рекламе

В России могут появиться новые требования к рекламе энергетических напитков. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с другими ведомствами предложила обязать производителей этих продуктов указывать в своих рекламных материалах информацию о возможном вреде их чрезмерного потребления.
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