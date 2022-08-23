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Военный эксперт Анпилогов рассказал о главной кадровой проблеме ВСУ

Военный эксперт Анпилогов рассказал о главной кадровой проблеме ВСУ

Эксперт в сфере военного дела Алексей Анпилогов обратил внимание на тот факт, что постоянные скандалы со сдачами боевиков в плен и дезертирством вызваны тем фактом, что личный состав подразделений Вооружённых сил Украины разочарован в командование.

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