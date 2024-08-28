Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Так этот пшек прогнивший даже на медузу по мЫшлению своЁму не тянет!Зеленский проклял...
  • Владимир Мехонцев
    А не хер наемникам соваться! Мочить их всех без разбора!Наш «Искандер» ра...
  • Александр Мельников
    Мне, лично, на всю эту западу, на.с.ра.ть категорически. Многополярность и многовекторность тем более. После "Крым на...Лучше бы Запад...

«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

«Зачистить подполье в Донбассе будет сложно» С чем столкнутся российские спецслужбы после окончания СВО?

После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине российским спецслужбам и правоохранительным органам предстоит бороться как с организованным подпольем, так и с обычным бандитизмом, масштабы которого сегодня сложно представить, — об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх