Калугу ждет массовое отключение воды

В Калуге 10 июня с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду в целом ряде микрорайонов, в связи с ремонтом в районе гипермаркета «Метро»В Калуге 10 июня с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду в целом ряде микрорайонов, в связи с ремонтом в районе гипермаркета "Метро".