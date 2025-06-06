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Калужские новости

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Калугу ждет массовое отключение воды

Калугу ждет массовое отключение воды

В Калуге 10 июня с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду в целом ряде микрорайонов, в связи с ремонтом в районе гипермаркета «Метро»В Калуге 10 июня с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду в целом ряде микрорайонов, в связи с ремонтом в районе гипермаркета "Метро".

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