Цены на туры в Турцию упали на 20%: отели предлагают рекордные скидки

Цены на туры в Турцию резко упали, сообщает Telegram-канал "Туризм с Майей Котляр". За предоктябрьскую неделю отдых в этой курортной стране стал на 20% доступнее, а некоторые отели предлагают рекордные скидки - до 30%.
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