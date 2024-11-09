Президент Чехии: Сейчас дела складываются чуть лучше в пользу России, чем Украины

Дональд Трамп, избранный на этой неделе новым президентом Соединенных Штатах, вероятнее всего, пойдет на сделку с российским президентом и попытается положить конец конфликту на Украине, считает президент Чехии Петр Павел.
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