ПВО России сбили 78 украинских дронов за сутки

В течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотных летательных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин предложил...
- Жених Анны Семено...
- Г Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым