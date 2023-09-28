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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изидор о целях: «Взять с «Зенитом» чемпионский титул и Кубок России, забить 20 мячей за сезон»

Изидор о целях: «Взять с «Зенитом» чемпионский титул и Кубок России, забить 20 мячей за сезон»

«Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку.

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