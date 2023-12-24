«Лидер в своём классе»: как создавался и совершенствовался многоцелевой вертолёт Ка-32

24 декабря 1973 г. в воздух поднялся опытный образец многоцелевого гражданского вертолёта Ка-32. Машина, созданная на основе военно-морского Ка-27, обладала всеми преимуществами соосной схемы, которая стала визитной карточкой ОКБ Камова.
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