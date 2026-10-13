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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» впервые проиграл четыре матча подряд в Лиге чемпионов

« Интер » впервые в своей истории потерпел четыре поражения подряд в Лиге чемпионов. Сегодня команда Кристиана Киву уступила « Брюгге » дома со счетом 3:4 во 2-м туре общего этапа.

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