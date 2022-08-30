Мы — временное правительство. Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом»

Переговоры Болгарии с российским «Газпромом» продолжатся в рамках действующего контракта, возможность заключения нового договора не обсуждается, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.
Переговоры Болгарии с российским «Газпромом» продолжатся в рамках действующего контракта, возможность заключения нового договора не обсуждается, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.
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