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Мы — временное правительство. Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом»

Мы — временное правительство. Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом»

Переговоры Болгарии с российским «Газпромом» продолжатся в рамках действующего контракта, возможность заключения нового договора не обсуждается, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.

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