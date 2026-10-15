IMAGO/Andreas Gora/TASS Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель 15 октября заявила, что Берлину не следует продолжать финансирование украинского конфликта, который, по ее мнению, Киев уже не способен выиграть.