IMAGO/Andreas Gora/TASS Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель 15 октября заявила, что Берлину не следует продолжать финансирование украинского конфликта, который, по ее мнению, Киев уже не способен выиграть.
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