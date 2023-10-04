Что съесть, чтобы быстро избавиться от запаха чеснока изо рта

Чеснок, и это подтверждают не только наши бабушки, но и ученые, улучшает защитные функции организма. Так, в одном американском исследовании добровольцы, которые принимали экстракт чеснока, не болели или выздоравливали гораздо быстрее в сравнении с теми, кто принимал плацебо.
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