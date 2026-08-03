Татарстан впервые примет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»

Изображение предоставлено организаторами конкурса С 6 по 9 августа на острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана впервые состоится Форум молодежных крыльев Российского военно-исторического общества Приволжского федерального округа «Наследие героев».
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