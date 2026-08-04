Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам откажут в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

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