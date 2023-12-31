Новый скандал связанный с вечеринкой Ивлеевой. Ксения Собчак опять наговорила лишнего, но вновь осталась безнаказанной

Интересная жизнь с Vera Star Как-то очень интересно получается. Пока всех участников "голой" вечеринки чихвостят в и в хвост и в гриву, одна из самых ярких участниц этого похабного мероприятия - Ксения Собчак, продолжает оставаться в сторонке.
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