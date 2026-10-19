ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Врачи четыре недели боролись за жизнь четырехлетнего Сережи из Воронежской области, но спасти его так и не удалось.
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