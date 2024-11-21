«Никто никогда не думал, что это возможно». Starship 3 будет выводить на орбиту в 400 раз больше груза, чем Falcon 1, а запуски будет даже дешевле

Стоимость запуска Starship 3 будет меньше, чем у Falcon 1, но огромная ракета будет нести в 400 раз больше полезной нагрузки Илон Маск утверждает, что стоимость запуска Starship 3 будет меньше, чем у Falcon 1 в своё время.
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