“Donald Trump has spent the months ahead of the midterm elections reaffirming his opposition to the free press, and he’s only growing more combative as Election Day nears.
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