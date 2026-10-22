По версии следствия, девушка показала ученику порно, а затем совратила его. Сама она всё отрицает.В американском штате Висконсин 32-летнюю учительницу Кейшу Стюарт из города Гранд-Шот обвиняют в сексуальном насилии над подростком.
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