Утром 23 октября в Барнауле произошло сразу несколько ДТП, сообщает канал "В курсе 22" в MAX. Первое ДТП произошло на Старом мосту — там столкнулись автомобили лоб в лоб.
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