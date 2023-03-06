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Дебют Куика в «Вегасе»: 25 сэйвов из 28 против «Монреаля», 12-я победа в сезоне

Вратарь «Вегаса» Джонатан Куик отразил 25 бросков из 28 в матче с «Монреалем» (4:3). 37-летний американец провел дебютную игру за «Голден Найтс» после обмена из «Лос-Анджелеса» транзитом через «Коламбус».

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