"Вдоволь-то не ели": Володин о жизни людей в Советском Союзе

николай ткаченко

Да ладно врать-то. Жили , знаем, чего и как ели. Страна очередей и бешенного дефицита. Если у кого -то и было в холодильнике, так это товаровед, завсклад и тд. А в Москве все было, там был коммунизм, но мы там в большинстве не жили, и нас туда не пущали. Вся страна работала на Москву и жила впроголодь.