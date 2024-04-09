Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 3 апреля в ходе обсуждения отчета правительства РФ о своей работе за 2023 год.
"Вдоволь-то не ели": Володин о жизни людей в Советском Союзе
Комментарии
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николай ткаченко
Да ладно врать-то. Жили , знаем, чего и как ели. Страна очередей и бешенного дефицита. Если у кого -то и было в холодильнике, так это товаровед, завсклад и тд. А в Москве все было, там был коммунизм, но мы там в большинстве не жили, и нас туда не пущали. Вся страна работала на Москву и жила впроголодь.
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4 мин.
И
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так ить долги возвращают
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4 мин.
николай ткаченко
Зерно для хлеба по жизни закупали в Канаде. Своего не хватало. Свое только на фуражи годилось.
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