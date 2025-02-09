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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Сухогруз получил пробоину у Сахалина. На борту 700 тонн мазута. Что еще известно

Уточнен объем мазута на судне, севшем на мель у берегов Сахалина. Стало известно количество мазута и дизельного топлива, находящегося на борту грузового судна, потерпевшего крушение в Невельском районе Сахалинской области.

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