«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича

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Трансфер 26-летнего игрока сборной Испании может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро. Баски готовы расстаться с Симоном, так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.