Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича

Трансфер 26-летнего игрока сборной Испании может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро. Баски готовы расстаться с Симоном, так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх