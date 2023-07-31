«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича

Трансфер 26-летнего игрока сборной Испании может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро. Баски готовы расстаться с Симоном, так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.
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