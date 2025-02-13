«Герани» разнесли порт Рени, натовские «шишки» мертвы, а в Киеве уничтожен секретный завод ВСУ, какие удары по Украине были нанесены сегодня, 13 февраля Татьяна АрестоваПосле ошеломительных ракетных ударов, 13 февраля армия России осуществила массированную атаку ударными дронами.
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