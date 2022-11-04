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Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 матчах на старте сезона НХЛ

Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 матчах на старте сезона НХЛ

Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 или менее матчах на старте сезона НХЛ. Шведский игрок отличился в матче регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Флоридой» (3:4 Б).

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