Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 матчах на старте сезона НХЛ

Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 или менее матчах на старте сезона НХЛ. Шведский игрок отличился в матче регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Флоридой» (3:4 Б).