Тюменка добилась компенсации за перелом, который получила во время поездки в городском автобусе

Жительнице Тюмени удалось взыскать с АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1» компенсацию морального вреда за травму, полученную во время поездки в городском автобусе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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