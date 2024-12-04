NYT: в Сирии террористы координируют свои действия с Украиной

В Сирии террористы координируют с Украиной свои действия, чтобы противодействовать России. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаза Мустафу.