Украинский политик убежден, что будущее республики должно закладываться именно сейчас

Natalija Osminina

Олейник, как и все украинцы, такой же фантазер и мечтатель. Что касается возможного договорняка России с Украиной, то он возможен только при условии контроля за всем границами Украины - невозможности поставок туда оружия. То есть при уходе НАТО из восточной Европы, как требовал Путин в своем ультиматуме от 17 декабря 2021 года.