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Украинский политик убежден, что будущее республики должно закладываться именно сейчас

Украинский политик убежден, что будущее республики должно закладываться именно сейчас

Павел Еськов На фото: украинский политик Владимир Олейник (Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev/TASS) Материал комментируют: Владимир Олейник Киев не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Олейник, как и все украинцы, такой же фантазер и мечтатель. Что  касается возможного договорняка России с Украиной, то он возможен только при условии  контроля за всем границами Украины - невозможности поставок туда оружия. То есть при уходе НАТО из восточной Европы, как требовал Путин в своем ультиматуме  от 17 декабря 2021 года.
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