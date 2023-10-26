В Архангельске буксир столкнулся с лодкой: один человек бесследно исчез

Следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело из-за ЧП на воде в Архангельске.Следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления СКР возбудил уголовное дело из-за столкновения буксира и деревянной лодки по части 2 статьи 263 УК России.
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