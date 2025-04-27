Игра на выжимание: пальмовое масло запретят в продукции для школ и детских садов

Пальмовое масло исчезнет из школ, вузов и детских садов. Законопроект о его запрете в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции для учебных заведений готовят к внесению в Госдуму в весеннюю сессию, узнали «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии