crude -- ready for breakdown Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! kailashcfa33 crude oil spot or mcx may be drag down soon below 8080 looks sharp down fall with RSI favor key level--- 8080 probability --- 1--hold below 8080 looks down fall 7950--7860--7800++ 2--- or if sustain above 8080 than again dedicate bounce expect 8170--8220+++ recommendation --- sell on rise with strict sl may be soon crash .