Феномен русского рукопашного боя, или 70 фронтовых побед разведчика Коняева

Еще во времена наполеоновских войн русский рукопашный бой наводил на врага ужас. Но со временем техника оттачивалась, совершенствовалась и приводилась к определенной системе, что позволило сделать ее к середине XX столетия значительно более эффективной.
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