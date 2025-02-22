С 17 по 20 февраля НАТО провела демонстрационные мероприятия с использованием различных БЭК в Балтийском море в рамках подготовки к серии учений «Dynamic Messenger».
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С 17 по 20 февраля НАТО провела демонстрационные мероприятия с использованием различных БЭК в Балтийском море в рамках подготовки к серии учений «Dynamic Messenger».
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